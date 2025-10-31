Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 100,20 EUR.
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 100,20 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 99,60 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 101,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.059 Scout24-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 22,55 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.
Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,85 EUR an.
Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.
Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,30 EUR je Aktie.
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
