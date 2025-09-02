Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 231,50 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 231,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 232,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,00 EUR. Bisher wurden heute 192.365 Siemens-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,77 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,24 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,33 EUR je Siemens-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

