Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 230,10 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 230,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 233,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,00 EUR. Zuletzt wechselten 363.003 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 6,41 Prozent Luft nach oben. Bei 160,24 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,36 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,33 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 234,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,48 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

