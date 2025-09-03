DAX23.769 +0,7%ESt505.342 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,93 -0,7%Gold3.546 -0,4%
Kurs der Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Abschlägen

04.09.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 228,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
230,35 EUR 0,45 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 228,90 EUR nach. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,30 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.318 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,97 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Mit Abgaben von 30,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,78 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,48 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
