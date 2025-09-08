DAX23.717 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.677 +0,4%Nas21.769 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl67,03 +1,2%Gold3.639 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

09.09.25 16:09 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 228,75 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 228,75 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 228,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 248.317 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,58 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,34 EUR. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 238,11 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,49 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
13:41Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:41Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

