Blick auf Aktienkurs

Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

29.08.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 238,75 EUR.

Siemens AG
239,00 EUR 1,45 EUR 0,61%
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,95 EUR. Bei 235,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 251.798 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 49,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 234,78 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

