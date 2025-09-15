Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 95,12 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 95,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 94,48 EUR. Bei 96,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 533.080 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2024 Kursverluste bis auf 28,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 70,42 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,441 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,81 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln

Analyse: Underperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research