Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag im Plus

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 94,34 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 94,34 EUR. Bei 94,82 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.264 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,72 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln

Analyse: Underperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research