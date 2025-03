Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 52,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 52,10 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,42 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,04 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.054 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 10,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR. Mit Abgaben von 9,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,61 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter

TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr eingebracht