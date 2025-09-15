Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,00 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 48,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,77 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 59.471 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 14,15 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,66 Mrd. EUR – ein Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,42 EUR fest.

