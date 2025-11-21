Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 43,14 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 43,14 EUR abwärts. Bei 41,72 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 42,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.029 Siltronic-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 30,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 36,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 54,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Aktie aus.

