SMA Solar Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit SMA Solar ein

So bewegt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 11,1 Prozent auf 19,04 EUR.

Das Papier von SMA Solar konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 11,1 Prozent auf 19,04 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,04 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,54 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 236.227 Aktien.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,67 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 42,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,577 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt