SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag in Grün

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Das Papier von SMA Solar legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 17,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 17,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.571 SMA Solar-Aktien.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Mit einem Kursverlust von 37,88 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,577 EUR je SMA Solar-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

