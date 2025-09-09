SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 18,29 EUR.

Das Papier von SMA Solar legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 18,29 EUR. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 18,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.687 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -2,577 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt