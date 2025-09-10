SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Nachmittag

Kurs der SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 18,58 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 18,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,55 EUR. Bisher wurden heute 47.527 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 69,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,577 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

