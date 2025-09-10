DAX23.670 +0,2%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.063 +1,3%Nas22.040 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Nachmittag

11.09.25 16:13 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 18,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
18,20 EUR -0,21 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 18,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,55 EUR. Bisher wurden heute 47.527 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 69,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,577 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen