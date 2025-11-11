SMA Solar Aktie News: SMA Solar steigt am Nachmittag stark
Die Aktie von SMA Solar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 29,90 EUR.
Um 15:46 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 29,90 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 30,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.840 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,47 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 173,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.
SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,470 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
