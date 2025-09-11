SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf SMA Solar-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 18,00 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 18,00 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 17,68 EUR. Bei 18,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.744 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Abschläge von 39,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,662 EUR je Aktie aus.

