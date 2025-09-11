DAX23.793 +0,4%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,15 +0,4%Gold3.645 +0,1%
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagvormittag in Grün

15.09.25 09:29 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagvormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 18,66 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:06 Uhr 2,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die SMA Solar-Aktie bis auf 18,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,46 EUR. Bisher wurden heute 9.753 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 357,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

