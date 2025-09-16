DAX23.624 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.153 +0,3%Nas22.527 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
SMA Solar im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

18.09.25 16:11 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 22,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,08 EUR 0,60 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 22,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 22,64 EUR. Bei 21,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 101.352 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,36 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen