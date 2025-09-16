SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 22,04 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 22,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 22,64 EUR. Bei 21,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 101.352 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,36 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
