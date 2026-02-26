DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,3%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.489 +0,1%Euro1,1601 -0,3%Öl84,12 +1,9%Gold5.157 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: Asiens Börsen mit kräftiger Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Gericht genehmigt Bayer-Deal vorerst
Top News
Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon reagieren positiv: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon reagieren positiv: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Solides Wachstum

Ströer-Aktie: Umsatz leicht gesteigert - Wachstum für 2026 erwartet

05.03.26 07:35 Uhr
Ströer-Aktie: Leichtes Umsatzplus und optimistischer Ausblick für 2026 | finanzen.net

Ströer hat im abgelaufenen Jahr bei einem leichten Umsatzanstieg etwas weniger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
33,65 EUR -0,80 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im MDAX notierte Außenwerber zeigte ein solides Wachstum im Kerngeschäft OOH-Media, das überdurchschnittlich zulegte. Für das laufende Jahr rechnet Ströer mit einem organischen Wachstum im einstelligen Bereich.

Wer­bung

Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 1 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Organisch sanken die Erlöse um 0,4 Prozent nach einem Anstieg um 6,4 Prozent im Vorjahr.

Ströer selbst hatte einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 2,07 Milliarden Euro gerechnet. Das Kerngeschäft OOH Media steigerte den Umsatz um knapp 4 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb wie vom Konzern angekündigt unverändert bei 626 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 140 Millionen Euro und damit 5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Wer­bung

Im vierten Quartal verbuchte Ströer einen Umsatzanstieg um 3 Prozent auf 603 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte ebenfalls um 3 Prozent auf 212 Millionen Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt Ströer einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

Im ersten Quartal wird im Kernsegment OOH Media mit einem leichten Umsatzanstieg gerechnet. Im Vorjahreszeitraum war das Segment unter anderem wegen der Bundestagswahl kräftig um 15,3 Prozent gestiegen.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Ströer SECo OutperformBernstein Research
14.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Ströer SECo OutperformBernstein Research
14.01.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen