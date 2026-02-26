Solides Wachstum

Ströer hat im abgelaufenen Jahr bei einem leichten Umsatzanstieg etwas weniger verdient.

Der im MDAX notierte Außenwerber zeigte ein solides Wachstum im Kerngeschäft OOH-Media, das überdurchschnittlich zulegte. Für das laufende Jahr rechnet Ströer mit einem organischen Wachstum im einstelligen Bereich.

Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 1 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Organisch sanken die Erlöse um 0,4 Prozent nach einem Anstieg um 6,4 Prozent im Vorjahr.

Ströer selbst hatte einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 2,07 Milliarden Euro gerechnet. Das Kerngeschäft OOH Media steigerte den Umsatz um knapp 4 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb wie vom Konzern angekündigt unverändert bei 626 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 140 Millionen Euro und damit 5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im vierten Quartal verbuchte Ströer einen Umsatzanstieg um 3 Prozent auf 603 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte ebenfalls um 3 Prozent auf 212 Millionen Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt Ströer einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

Im ersten Quartal wird im Kernsegment OOH Media mit einem leichten Umsatzanstieg gerechnet. Im Vorjahreszeitraum war das Segment unter anderem wegen der Bundestagswahl kräftig um 15,3 Prozent gestiegen.

