Die französisch-niederländische Fluggesellschaft AIR France-KLM will mit dem Fokus auf profitablere Routen und einem Sparprogramm bei KLM den operativen Gewinn nach einem Rückgang in diesem Jahr wieder steigern.

Das Ergebnis soll um mindestens 300 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Dabei will die Konkurrentin der Lufthansa ihr Sitzplatzangebot um vier bis fünf Prozent ausweiten.

Während der Umsatz im vergangenen Jahr um fast 5 Prozent auf 31,5 Milliarden Euro stieg, fiel der operative Gewinn aus dem Tagesgeschäft um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Die Arbeitskosten stiegen deutlich. Zudem belastete, dass Urlaubsreisende die französische Hauptstadt in der Zeit der Olympischen Sommerspiele vielfach mieden.

Damit es wieder aufwärtsgeht, spart das Unternehmen beim niederländischen Konzernteil KLM. Die Arbeitsproduktivität dort soll um fünf Prozent wachsen. Darin enthalten sind 250 bereits im vierten Quartal weggefallene Bürojobs. Längerfristig soll die operative Marge im Gesamtkonzern auf über 8 Prozent steigen. 2024 lag sie bei 5,1 Prozent. Angestrebt ist, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern bis 2028 um rund zwei Milliarden Euro zu verbessern.

Die Air France-KLM-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 14,53 Prozent im Plus bei 10,48 Euro.

