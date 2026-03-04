AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM am Freitagabend von 11 auf 10,30 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,30 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
10,10 €
|Abst. Kursziel*:
2,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
9,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
