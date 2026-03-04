DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9385 +3,1%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
AIR France-KLM Aktie

9,66 EUR -0,55 EUR -5,39 %
STU
9,69 EUR -0,41 EUR -4,03 %
GVIE
Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Equal Weight

08:26 Uhr
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
9,66 EUR -0,55 EUR -5,39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM am Freitagabend von 11 auf 10,30 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,30 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
10,10 €		 Abst. Kursziel*:
2,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
9,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

AIR France-KLM zu myNews hinzufügen