Fokus auf Aktienkurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag im Minusbereich

18.11.25 12:04 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 15,46 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
17,80 EUR -0,40 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 15,46 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,46 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,66 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 623.344 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 16,64 GBP. Mit einem Zuwachs von 7,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,73 GBP am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 43,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,461 USD aus.

Standard Chartered veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,28 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 7,53 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Standard Chartered plc

