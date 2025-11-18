DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 15,41 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
17,80 EUR -0,40 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 15,41 GBP. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,40 GBP. Bei 15,66 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.154.531 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 16,64 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 7,39 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,73 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,461 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,53 Mrd. GBP – eine Minderung von 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,20 Mrd. GBP eingefahren.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen