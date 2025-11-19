Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Standard Chartered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 15,50 GBP.

Um 09:06 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 15,50 GBP ab. Bei 15,49 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 15,57 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 37.812 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 16,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,67 Prozent.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,461 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Es stand ein EPS von 0,33 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,20 USD je Aktie belaufen.

