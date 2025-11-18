Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der Standard Chartered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 15,67 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,0 Prozent auf 15,67 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 15,57 GBP. Mit einem Wert von 15,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.048 Standard Chartered-Aktien.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP. Mit einem Zuwachs von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 79,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,461 USD aus.

Standard Chartered gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen