Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,09 EUR ab.

Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 8,09 EUR. Bei 8,06 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.864 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 14,58 EUR. Gewinne von 80,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 11,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,224 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

