Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 8,46 EUR abwärts.

Um 11:37 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 8,46 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 8,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 115.698 Stellantis-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 62,45 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,164 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,93 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,769 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

