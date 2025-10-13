DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

13.10.25 16:08 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Stellantis zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 8,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,82 EUR 0,25 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Stellantis konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 8,70 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 8,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.978 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. 58,08 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,52 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,164 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,93 EUR.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,769 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika

Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant

Stellantis-Aktie klettert: Verkauf von Free2Move wird wohl erwägt

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
09:26Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
