Stellantis im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag im Minusbereich

14.10.25 16:08 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 8,40 EUR ab.

Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,3 Prozent auf 8,40 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 8,33 EUR. Mit einem Wert von 8,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 194.369 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 63,65 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,164 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,93 EUR aus.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,769 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

