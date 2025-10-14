Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 8,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 8,55 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 8,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.010 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,91 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,164 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,93 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,769 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

