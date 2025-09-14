Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Stellantis am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Stellantis zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 8,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 8,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 8,12 EUR. Bei 8,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.886 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Bei 14,58 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 11,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,224 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,847 EUR je Aktie belaufen.

