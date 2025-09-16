Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Stellantis zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 8,26 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 8,26 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 8,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,20 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 7.760 Aktien.

Bei 14,58 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 76,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,224 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,83 EUR.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,847 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren