Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 8,43 EUR nach oben.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 8,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 8,52 EUR. Mit einem Wert von 8,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 110.666 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,89 Prozent.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,223 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,847 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

