Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 235,58 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 235,58 USD. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 233,31 USD. Bei 236,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 921.551 Aktien.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 56,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2025 bei 219,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,70 Prozent.

Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -1,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 116,07 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 27,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

