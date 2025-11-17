Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 194,09 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,8 Prozent auf 194,09 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,07 USD ab. Bei 196,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.359.676 Aktien.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 179,69 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,07 USD am 17.11.2025. Mit Abgaben von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,72 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

