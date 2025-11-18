Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) steigt am Abend stark

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 209,31 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,1 Prozent auf 209,31 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,80 USD an. Mit einem Wert von 196,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.174.897 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 61,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 189,59 USD fiel das Papier am 17.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 10,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 128,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,07 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet