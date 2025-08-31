DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Nachmittag

02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
83,26 EUR 0,34 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 83,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 83,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 226.009 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 33,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 6,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 104,00 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

