Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 74,36 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 74,36 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,86 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,66 EUR. Bisher wurden heute 91.993 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,50 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 39,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,44 EUR an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

