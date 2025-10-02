Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 75,26 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 75,26 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 75,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.365 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,40 EUR am 30.09.2025. Abschläge von 3,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,44 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

