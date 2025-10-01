DAX23.998 +0,5%Est505.553 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,69 -2,0%Gold3.882 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Mittwochmittag fester

01.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 74,36 EUR.

Symrise AG
73,88 EUR -0,02 EUR -0,03%
Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,36 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 74,72 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,44 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.317 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 2,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

