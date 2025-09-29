DAX23.748 ±0,0%ESt505.500 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.045 -1,5%Euro1,1746 +0,2%Öl67,41 -0,4%Gold3.808 -0,7%
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag in Rot

30.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 73,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,62 EUR -0,44 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 73,18 EUR nach. Bei 72,40 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 216.438 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,81 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2025 Kursverluste bis auf 72,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,07 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 95,44 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11:31Symrise BuyUBS AG
11:01Symrise BuyDeutsche Bank AG
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
08:06Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:31Symrise BuyUBS AG
11:01Symrise BuyDeutsche Bank AG
08:06Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:56Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
