Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 73,18 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 73,18 EUR zu. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 74,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 220.118 Symrise-Aktien.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 70,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2025 (72,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,93 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,67 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

