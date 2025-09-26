Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,74 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 72,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 72,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,82 EUR. Bisher wurden heute 8.728 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,84 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 99,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,66 EUR im Jahr 2025 aus.

