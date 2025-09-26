DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Aktienkurs aktuell

Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

29.09.25 09:29 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,70 EUR 0,26 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 72,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 72,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,82 EUR. Bisher wurden heute 8.728 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,84 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 99,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Baader Bank die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen