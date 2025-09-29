Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 72,52 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 72,52 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 72,42 EUR. Bei 72,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.955 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. 72,37 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,42 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 0,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,56 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,66 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Analyse: Underperform-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Symrise-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Baader Bank die Symrise-Aktie

Symrise-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold