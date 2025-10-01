DAX23.845 -0,2%ESt505.518 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Vormittag fester

01.10.25 09:27 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 74,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,88 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 74,12 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 74,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.647 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 68,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2025 auf bis zu 72,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,32 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,44 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Aktien-Tipp Symrise-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG: Symrise-Aktie erhält Buy

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
