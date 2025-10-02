Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 75,08 EUR.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 75,08 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 75,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.951 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 123,25 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 39,08 Prozent niedriger. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,44 EUR an.
Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.
In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
