So entwickelt sich Symrise

Symrise Aktie News: Symrise am Mittag verlustreich

03.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 74,40 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,5 Prozent auf 74,40 EUR nach. Bei 74,38 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.030 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 122,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,44 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

