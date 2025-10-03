Symrise Aktie News: Symrise am Mittag verlustreich
Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 74,40 EUR ab.
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,5 Prozent auf 74,40 EUR nach. Bei 74,38 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.030 Symrise-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 122,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,44 EUR.
Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,65 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
