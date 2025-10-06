Symrise Aktie News: Symrise verteidigt Stellung am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,24 EUR an der Tafel.

Bei der Symrise-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 75,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 75,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 75,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.944 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 122,50 EUR markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 62,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 72,40 EUR. Abschläge von 3,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,44 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

