Kursverlauf

Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag freundlich

06.10.25 16:10 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
75,52 EUR 1,18 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 75,44 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 75,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.814 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 38,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 72,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 4,03 Prozent wieder erreichen.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,65 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise BuyUBS AG
30.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Symrise BuyBaader Bank
24.09.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen